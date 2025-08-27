  • USD: 40,96 - 41,04
  • EURO: 47,50 - 47,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. e

Ekleme: 27.08.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:47 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: Ensonhaber
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde depremBalıkesir beşik gibi...

Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından peş peşe 3 ve 4 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.

Bugün yeni bir deprem daha meydana geldi.