Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. e
Balıkesir beşik gibi...
Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından peş peşe 3 ve 4 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.
Bugün yeni bir deprem daha meydana geldi.
Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından peş peşe 3 ve 4 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.
Bugün yeni bir deprem daha meydana geldi.