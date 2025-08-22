BM Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de masumları öldürüyor.Gazze'de kadın ve çocuk demeden masumların üzerine bomba yağdıran İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor.Gazze'de masumlar açlıktan ölürken, Birleşmiş Milletler'den yeni bir hamle geldi.KITLIK İLAN EDİLDİBirleşmiş Milletler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in soykırım uyguladığı ve insani yardımların girmesine izin vermediği Gazze'de kıtlık ilan etti.Kıtlık kararı Orta Doğu'da bir ülke için ilk kez alındı.GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYORİsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti.Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığını belirtiyor.Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.