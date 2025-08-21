Yer Adana: Trafikte şaşkına çeviren görüntü!

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin D-400 Karayolu'nda 35 plakalı otomobil sürücüsü, aracının bagaj kapağını açık bırakıp hem bagajına hem de aracın üzerine koltuk yükledi. Tehlikeli yükleme nedeniyle trafikte risk oluşturan sürücü, yolda ilerlediği sırada diğer sürücülerin de dikkatini çekti.Koltukların sadece iple basit bir güvenlik önlemi alınarak taşınması, hem düşme ihtimali hem de görüş açısını kapatması sebebiyle tepki topladı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.