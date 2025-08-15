Bakanlık 8 markayı duyurdu: Zeytinyağından yasaklı boya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları uyaracak önemli bir açıklama yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, piyasada satılan bazı zeytinyağı ürünlerinde standart dışı uygulamalara rastlandı. Bakanlık, hileli üretim yaptığı tespit edilen 8 markayı kamuoyuyla paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları sahte ve hileli zeytinyağı konusunda uyardı.
Yapılan denetimler sonucunda, piyasada satılan bazı ürünlerde standart dışı uygulamalar tespit edildi. 8 markanın ürünlerinde tohum yağları ve gıdada kullanımı yasaklı boya maddeleri bulundu.
Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu ürünleri üreten firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ve güvenilir gıda tüketiminin önemini vurguladı.