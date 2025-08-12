Sessiz devrimin çeyrek asrı! AK Parti 24’üncü yılını kutlayacak

AK Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye'de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, milli savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda adım adım çalışmalarda devam ediyor.Bu yılki yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını da yapacağı kutlama programı, il başkanları toplantısıyla aynı tarihe denk getirildi. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat üyeleri de kutlamada hazır bulunacak.24'üncü yaş kutlamaları ile yol haritası çizilecekken, vatandaşlara ulaşmak için yapılacak çalışmalarında gündeme gelmesi bekleniyor. Program kapsamında 24 yılında muhasebesinin yapılacağı öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programda yapacağı konuşmasında ise 2026 yılında hayata geçirilecek yeni reformları açıklaması ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.Kutlamalar kapsamında AK Parti'ye yeni katılımlarında gerçekleşmesi öngörülüyor. 14 Ağustos'ta 4'ten fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılması da bekleniyor. Partiye katılanlara rozetlerini Başkan Erdoğan takacakAK Parti, eğitim alanında gerçekleştirdiği reformlar ile fırsat eşitliğini sağlamak için üniversitelerde başörtüsü yasağı kaldırıldı.2014'teki yönetmelik değişikliğiyle ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin de başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.2002'den bu yana insan hakları ve yargı alanında da çeşitli yasal düzenlemelere imza atıldı. Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi.Üniversite eğitimine yönelik birçok düzenleme yapılırken, üniversite sayısı da arttırıldı. Üniversite sayısı 209'a yükseltildi.ilköğretim ve ortaöğretimde okul kitapları ücretsiz hale geldi.Zorunlu eğitim, 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle kademeler, 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise olarak yapılandırıldı.Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfetti. Sakarya Gaz Sahasında mevcut üretimle 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılanıyor.Türkiye, Karadeniz'de Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi daha gerçekleştirdi.Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Gabar dağında 95 kuyudan günlük üretilen petrol 78 bin varili aştı. Türkiye'nin günlük petrol üretimi toplam 132 bin varile ulaştı.Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyordu. Osman Gazi ise Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu olarak hizmet vermeye başladı.Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçirildi. Ardından 2018'de Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel iş birliği projesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıldı. Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde şehir hastaneleri hayata geçirilerek, kapsamlı sağlık hizmeti sunulması sağlandı.Millet iradesi ülke yönetiminde hakim kılındı, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.Milletvekili seçilme yaşı önce 30'dan 25'e, ardından da 18'e indirildi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı.Siyasi partilerin TBMM'de yer almasının önünün engelleyen ve darbe ürünü olan siyasi partilerin seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürüldü.Sanayi ve teknoloji alanında da birçok ilkler hayata geçirildi. 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) kuruldu. Togg'un ilk aracı 2022'de seri üretim bandından indirildi.Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı.Türkiye'nin insanlı uzay misyonu kapsamında, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı.Türkiye'nin gururunu arttıran savunma sanayi alanında da atılan adımlar ile alanda parmakla gösterilen ülkeler arasında yer aldı. Savunma sanayisindeki dışa bağımlılık oranı, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler sayesinde yüzde 80'den yüzde 20 seviyesine indi.Türk savunma sanayisi, milli hava araçları çalışmalarıyla HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN'ı gökyüzüyle buluşturdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri envantere alındı.Bayraktar TB3'ün ve ANKA III'ün testleri devam ediyor. Bayraktar KIZILELMA seri üretime geçti. Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi ise aktif hale getirildi.Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin yerli üretim beşinci nesil savaş uçağı KAAN çalışmaları sürdürülüyor. Endonezya ile 48 uçak satışını kapsayan ilk anlaşma gerçekleştirildi.Ulaştırma alanında da birçok büyük proje hayata geçirildi. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi hayatı kolaylaştıran büyük projeler hayata geçirildi.Türkiye'deki havalimanı sayısı 58'e çıkarılırken, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanları arasında yer aldı.