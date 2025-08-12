Kavganın sonu kötü bitti! Yaşamını yitirdi

Erzurum'da saat 21.30’da, Ahmet Y. ile ağabeyi Emrah Y., Sultan Alparslan Caddesi üzerinde Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G. ile tartışmaya başladı.Olayda Ahmet Y. göğsünden, ağabeyi Emrah Y. sırtından, olaya müdahale etmeye çalışan bekçi M.Ş. ise elinden yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ahmet Y. ve ağabeyi Emrah Y. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, bekçi M.Ş. ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Göğsünden ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ahmet Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sırtından yaralanan Emrah Y.’nin hayati tehlikesi devam ederken, gece görevlisi M.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis olaya karışan Y.G., İ.G., B.G. ve İ.G.’yi geniş güvenlik önlemleri arasında saklandıkları evden alarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.