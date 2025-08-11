Üniversite YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri 1 Ağustos 2025'te başladı. Türkiye genelinde milyonlarca aday, hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmek için tercihlerini yapıyor. Tercih süresinin bitimine sayılı günler kala tercih yapmamış olanlar veya tercih listesinde değişiklik yapmak isteyen adaylar 'YKS tercihleri ne zaman bitecek' sorusunun cevabını merak ediyor.YKS TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BİTECEK?Adaylar üniversite tercihlerini, 1 Ağustos itibariyle başladı 13 Ağustos tarihinde ise sona erecek.YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?ÖSYM tarafından ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak en fazla 24 adet kurum yazarak tercih yapılabiliyor.ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ BELLİ Mİ?13 Ağustos'ta bitecek tercihlerin ardından ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Ancak üniversite tercih sonuçları için henüz tarih duyurulmadı. 2024 tercihleri 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları da 9 günün ardından 13 Ağustos'ta ilan edilmişti.