CHP’de korku ‘OHAL’i! Özgür Özel'den peş peşe toplantılar: Rüşvet ve yolsuzluklar ayyuka çıktı

Hem milletvekilleriyle hem de il başkanlarıyla sık sık toplantılar düzenleyen CHP lideri Özgür Özel, bu kez de tüm belediye başkanlarını perşembe günü Ankara'ya çağırdı.CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk soruşturmaları, şikâyetler ve itiraflar, parti yönetimini de kırmızı alarma geçirdi.Cumartesi günü MYK'yı olağanüstü toplantıya çağıran Özgür Özel, pazar günü de Parti Meclisi'ni topladı. Dün ise il başkanları toplantısı yapıldı, ardından TBMM kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.Son olarak CHP'li tüm belediye başkanları, 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne davet edildi. Toplantıda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ele alınacak, belediye başkanları görüşlerini dile getirecek.Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanları tutuklandı.Ayrıca Adana'dan Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları da benzer yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklananlar arasında yer aldı.Bu tutuklamalar, CHP'li belediyelerde devam eden yolsuzluk operasyonlarının bir parçası olarak gerçekleşti ve partide ciddi sarsıntılara yol açtı.