İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Marmara'da deprem meydana geldi.MERKEZ ÜSSÜ SİLİVRİ5 Temmuz 2025, Cumartesi günü saat 14:24:21 TSİ'de Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 24.69 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde (Mw) bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.85 kilometre olarak kaydedildi.Bu deprem, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum veya hasar bildirilmezken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Gemlik merkezli yaşanan depremlerin ardından, Marmara Denizi'ndeki bu sismik aktivite bölge sakinlerinde kısa süreli endişe yarattı.