Tunç Soyer'den eşine 42 milyonluk ihale kıyağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 137'ye yükseldi. 157 şüpheliden 137'si yakalanarak emniyete getirildi. Firari durumdaki 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor. Gözaltındaki isimlerin bugün (Cuma) ya da yarın (Cumartesi) adliyeye sevk edileceği öğrenildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde eşi Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İzmir Köy-Koop'a 8 farklı ihalede toplam 42 milyon lira verdiği ortaya çıktı. Soyer, Köy Koop'tan 2021'de 424 bin liralık konserve kavurma alımı yaparken, süt dağıtımı yapılan projenin yürütücülerinden olan Tire Süt Kooperatifini devre dışı bırakıp eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan süt almaya başlamıştı.8 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARISabah'ın haberine göre; İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve CHP'nin önceki dönem İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç, Şeref Bülbül ve Diren Üykü'nün sahibi olduğu 1 milyon lira sermayeli ÇEVLOG Ayrıştırma Şirketi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. ÇEVLOG'un ortakları Yılmaz Koç, Diren Üykü, Şeref Bülbül ile Ali Üykü, Zeyni Baştuğ, Cihangir Lübiç, Sibet Tatar ve Yusuf Yıldız olmak üzere 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. ÇEVLOG 7 yılda CHP'li Belediyelerden 5 milyar 769 milyon liralık ihalelerle adını duyurmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında ÇEVLOG'un ortaklarının da olduğu 5 isim hakkında yakalama kararı çıkarttı.EŞİNİN KOOPERATİFİNE 8 İHALEDE 42 MİLYON LİRA VERMİŞTunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2021'de eşi Neptün Soyer'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İzmir Köy-Koop'tan 424 bin liralık konserve kavurma alımı yapmıştı. Tunç Soyer'in İzmir Köy-Koop'a 42 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı. Soyer, eşinin başkanı olduğu Köy-Koop'a 8 farklı ihalede 42 milyon lira verdiği öğrenildi. Tunç Soyer'in süt dağıtımı yapılan projenin yürütücülerinden olan Tire Süt Kooperatifini devre dışı bırakıp eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan süt almaya başlamıştı. CHP'li Tunç Soyer'in eşini de yolsuzluk olaylarına dâhil etmesi akıllara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun'un da eşi Zeynep Ongun'u dâhil etmesini getirdi.NEPTÜN SOYER'İN YÖNETTİĞİ KOOPERATİFİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ!Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde eşi Neptün Soyer'in yönettiği İzmir Köy-Koop Birliği'nin hızlı yükselişi rakamlara yansıdı. Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 2018 yılında sadece 7 bin 468 lira brüt satış yapan Köy-Koop'un, Tunç Soyer'in Büyükşehir imkanlarını birliğin hizmetine sunmasının ardından satışları hızlı bir şekilde arttı. 2019 yılında 3 milyon 557 bin liralık brüt satış yapan Köy-Koop'un 2020'de 16, 2021'de ise tam 53 milyon liralık satış yaptığı belirtildi. Daha önce vergi tahakkuku olmayan birliğin, 2020'den itibaren vergi ödemeye başladı.NEPTÜN SOYER'İN İSMİ DE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA GEÇTİİstanbul'da başlatılan yolsuzluk soruşturmasında İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen isimler arasında yerini almıştı. İzmir'de de Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlerden oldu. Neptün Soyer'in belediyeye ait araziyi ihaleye fesat karıştırarak kurduğu kooperatife devrettiği öne sürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıllarda açılan soruşturma dosyasını istediği öğrenildi.