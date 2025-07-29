Kural ihlali kazayı beraberinde getirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ters yönden dönüş yapan aracın motosikletle çarpıştığı kazada motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu.

Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ticari araç, dönüşün yasak olduğu yerden Mesudiye Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Bu sırada ticari araç, bulvar üzerinde seyreden motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.