26 ilde FETÖ operasyonu! 56 tutuklama

FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor.Emniyet güçleri, yurdun dört bir yanında yaptıkları çalışmalarda örgüt mensubu şahısları bir bir tespit ederek, yakalıyor.Son olarak FETÖ'ye yönelik 26 ilde 2 hafta süren operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.77 şüphelinin yakalandığını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 56'sının tutuklandığını duyurdu.Yerlikaya operasyonun gerçekleştirildiği illeri aktardığı paylaşımında, şu sözlere yer verdi:26 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. 56'sı tutuklandı.21'inin faaliyetleri devam ediyor. Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskisehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler;Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terörünün propagandasını yapmak,FETÖ terörünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta olmak,Terör örgütüyle iltisaklı olarak kendiliğinden yardım paralarından finansman sağlamak suçlarından aranıyordu.Operasyon sonucu; Çok sayıdaki belge ile dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonlarımızı koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın rahatlığına ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.