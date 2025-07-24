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Beyaz Gazete
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Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...

İstanbul, Beyoğlu’nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde patlama gerçekleşti. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendiriliyor.

Ekleme: 24.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binanın zemin katında bulunan büfede bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalarda hasar oluştu.

Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...

Patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı

Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da kırılan dükkanlarının camlarını temizledi.

Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...