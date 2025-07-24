Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binanın zemin katında bulunan büfede bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalarda hasar oluştu.Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da kırılan dükkanlarının camlarını temizledi.