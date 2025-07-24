Beyoğlu’nda patlama! Patlamanın sebebi...
İstanbul, Beyoğlu’nda 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan büfe içerisinde patlama gerçekleşti. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendiriliyor.
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binanın zemin katında bulunan büfede bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalarda hasar oluştu.
Patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı
Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da kırılan dükkanlarının camlarını temizledi.
Patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı
Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da kırılan dükkanlarının camlarını temizledi.