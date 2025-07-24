Amca yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı

Giresun’un, Bulancak ilçesinde amca yeğen arasında çıkan tartışma kötü sonla bitti. Nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmada Fevzi G., yeğeni Paşa Güner’e kent meydanında tabancayla ateş açtı. Paşa Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Fevzi G. ile yeğeni Paşa Güner arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle amca Fevzi G. yeğeni Paşa Güner’e defalarca ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Paşa Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili incelemelerde bulundu. Ardından Paşa Güner’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası amca F. Güner, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.