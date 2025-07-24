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Beyaz Gazete
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Amca yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı

Giresun’un, Bulancak ilçesinde amca yeğen arasında çıkan tartışma kötü sonla bitti. Nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmada Fevzi G., yeğeni Paşa Güner’e kent meydanında tabancayla ateş açtı. Paşa Güner olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 24.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:00 / Editör: Fehmi Öztürk
Amca yeğen tartışması cinayetle sonuçlandıBulancak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Fevzi G. ile yeğeni Paşa Güner arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle amca Fevzi G. yeğeni Paşa Güner’e defalarca ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Paşa Güner’in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

F.Güner silahıyla birlikte teslim oldu

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili incelemelerde bulundu. Ardından Paşa Güner’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası amca F. Güner, Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.