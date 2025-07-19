Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Öğrenciler ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025 YKS sonuçları ile ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan mesajında "Öğrenciler ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025 YKS sonuçları ile ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum.