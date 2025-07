Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul Havalimanı’ndan çifte başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın çifte başarıya imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen bin 695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu ayrıca, havalimanının Travel And Leisure okurlarınca üst üste ikinci kez ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’ seçildiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın hem operasyonel hem de uluslararası prestij açısından tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 18 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bin 695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.Uraloğlu, "11 Haziran 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi Finali günü bin 690 uçuşla kırılan önceki rekoru geride bırakarak tarihi bir başarıya ulaştık. Son rekorla birlikte İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyadaki havacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor." dedi.İstanbul Havalimanı'nın, operasyonel gücünün yanı sıra uluslararası alandaki itibarını da pekiştirdiğini belirten Uraloğlu, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Travel and Leisure tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde üst üste ikinci kez zirvede yer aldığını söyledi.Uraloğlu, "Her yıl milyonlarca okuyucunun oylarıyla belirlenen bu ankette İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha tüm rakiplerini geride bırakması, ülkemizin havacılık alanındaki vizyonunun ve hizmet kalitesinin dünyada ne denli takdir edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Travel and Leisure dergisi okurları tarafından erişim, güvenlik, check-in, yeme-içme alanları ile alışveriş ve tasarım gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ankette, İGA İstanbul Havalimanı; Singapur Changi, Katar Hamad, Birleşik Arap Emirlikleri Zayed ve Dubai, Hong Kong, Finlandiya Helsinki-Vantaa, Japonya Haneda, Hindistan Chhatrapati Shivaji Maharaj ve Güney Kore Seul Incheon havalimanlarını geride bırakarak birinci olduğunu belirtti.