Kamuda 3. zam teklifi belli oldu! Memur toplu sözleşmelerini de etkileyecek

600 bin kamu işçi zam oranları ve hakları için saat 11:00'e kilitlendi. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk ve ikinci teklif verildi. Görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Bugün 3. Zam teklifi de belli oldu. İşçi tarafı şubat ayında başlayan görüşmelerde teklifini açıklamıştı. 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi. Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), daha önce iki farklı zam teklifi sundu.TÜHİS, İlk teklifte 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam, 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranlarını açıkladı. İkinci teklifte ise 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam önerisi getirildi.İşçi kesimi günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini talep etti. Bununla beraber ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını istedi. Bunların üzerine yüzde 10 refah payı eklenmesi de gelen talepler arasında.Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in üçüncü teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 ikinci 6 ay ve sonrası için gerçekleşecek enflasyon olarak teklif verildi.Öte yandan 4-D kamu çalışanları toplu iş sözleşmesi diğer toplu sözleşmeleri için de örnek olacak. 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi maaş zamlarını etkileyen daha önceki yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.Memurlar için 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu bağlamda yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek.