Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 313 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 305 bin lira oldu.Altın haftanın son işlem gününe ise hareketli başladı. Serbest piyasada gram altın 4.325,94 TL'den, çeyrek altın ise 7.116,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 18 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.325,57Satış 4.325,94Alış 7.042,00Satış 7.116,00Alış 14.085,00Satış 14.233,00Alış 28.084,00Satış 28.335,00Alış 3.336,25Satış 3.336,58