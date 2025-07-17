Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan hava tahminlerine göre; yurdun kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.17 Temmuz 2025 tarihinde bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL 34°C Az bulutluBALIKESİR 38°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE 37°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR 35°C Az bulutlu ve açıkAFYONKARAHİSAR 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ 38°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 35°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 37°C Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 31°C Parçalı ve az bulutluHATAY 33°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 34°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 35°C Parçalı ve az bulutluÇANKIRI 36°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 35°C Parçalı ve az bulutluKONYA 34°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 32°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE 35°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 33°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutluParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 37°C Parçalı ve az bulutluARTVİN 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 31°C Parçalı bulutluTRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 38°C Parçalı ve az bulutluVAN 27°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 37°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 36°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 38°C Az bulutlu ve açık