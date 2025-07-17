Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için ise gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte 17 Temmuz Perşembe hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan hava tahminlerine göre; yurdun kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Termometreler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
17 Temmuz 2025 tarihinde bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları şöyle:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 34°C Az bulutlu
BALIKESİR 38°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE 37°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 35°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 38°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 35°C Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 37°C Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 33°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 34°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 35°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 36°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 35°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 34°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 32°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 35°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 33°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 28°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 37°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 31°C Parçalı bulutlu
TRABZON 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 38°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 27°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 37°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 36°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 38°C Az bulutlu ve açık