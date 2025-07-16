Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliği, olumsuz koşullar nedeniyle önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamada, gün içerisinde kent genelindeki sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Giresun'da vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı.Giresun Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.Valilik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mevcut deniz şartlarının can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını belirtti.Valiliğin resmi açıklamasında, denizde oluşabilecek tehlikelere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:'Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız'