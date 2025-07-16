Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Ardahan, Erzincan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BALIKESİR 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 22°C, 37°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 25°C, 37°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 26°C, 37°CParçalı ve az bulutluMANİSA 25°C, 39°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 34°CYerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 32°Cİç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 25°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 19°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 21°C, 33°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 19°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİNOP 21°C, 34°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 19°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 20°C, 27°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 24°C, 27°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Hakkari hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ERZURUM 15°C, 28°CÖğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 25°C, 35°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 25°C, 39°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 24°C, 36°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 25°C, 33°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 27°C, 37°CParçalı ve çok bulutlu