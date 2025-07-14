Elektrikli araçlarda gerçek menzil denetimi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025'in ilk 6 ayında tüketiciyi yanıltıcı reklamlara geçit vermedi. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde toplam 12.499 dosya incelendi, bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 141 milyon TL'yi aştı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025’in ilk yarısında 12.499 reklam dosyasını inceledi; mevzuata aykırı bulunan 753 dosya için toplam 141 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandı. Aldatıcı reklamlara ve özellikle elektrikli otomobillerin menzil vaatlerine ilişkin yakın takip başlatıldı. Bakanlık, 838 dosyanın karara bağlandığı açıkladı. Bakanlık, hem tüketicilere hem de satıcılara indirim kampanyaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.Açıklamada, “Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir” mesajı verildi. Kurul tarafından karara bağlanan 838 dosyada; durdurma, erişim engeli, düzeltme kararı ve para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.