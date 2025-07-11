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Muğla'da 17 uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekleme: 11.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Muğla'da 17 uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Kent genelinde yürütülen 17 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da 17 uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar neticesinde 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 5 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Muğla'da 17 uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak, 9 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan, 15 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.