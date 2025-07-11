Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar ABD ile diğer ülkeler arasındaki tarife gerilimi ve FED'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentisiyle hareketlendi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu.Altın fiyatları 11 Temmuz Cuma haftanın son işlem gününe ise yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 4.307,41 TL'den, çeyrek altın ise 7.075,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 11 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.306,84Satış 4.307,41Alış 7.014,00Satış 7.075,00Alış 14.029,00Satış 14.151,00Alış 27.970,00Satış 28.172,00Alış 3.334,31Satış 3.334,62