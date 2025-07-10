Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleriyle küresel piyasalarda bir belirsizlik ortamı hakim. Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek 4 milyon 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 azalışla 4 milyon 246 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.270,23 TL'den, çeyrek altın ise 7.024,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 10 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.269,85Satış 4.270,23Alış 6.959,00Satış 7.024,00Alış 13.913,00Satış 14.044,00Alış 27.738,00Satış 27.957,00Alış 3.316,14Satış 3.316,49