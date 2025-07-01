Marmara'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi

Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. EMSC, Bursa Gemlik merkezli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirirken AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...Bugün Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü Bursa Gemlik olarak açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9.82 kilometre derinlikte kaydedildi.Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi ve birçok vatandaşın telefonuna uygulamalardan da mesaj olarak geldi.