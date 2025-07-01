Korkunç köpek balığı saldırısı! Çocuğun yardımına koşanlar da...

Avustralya'da Yeni Güney Galler'deki Bogangar'daki Cabarita Plajı'nda 16 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı. İki metrelik köpek balığı, çocuğun sağ tarafını parçaladığı, bacağında, elinde ve kolunda ciddi yaralanmalara neden oldu.Çocuğun yardımına çevredekiler koştu ve o esnada köpek balığının hala çocuğun hemen arkasında gizlendiğini fark ettiler. New York Post'un haberine göre, yardımsever bir kişi, köpek balığını uzaklaştırmak için cesur bir yumruk attı o esnada çevredekilerin çığlıklarının duyulduğu belirtildi.Çevredekiler, saldırıya uğrayan genci güvenli bir yere taşıdılar. O esnada orada bulunan bir sağlık görevlisi gence yardım etti ve kanamasını durdurmak için turnike uyguladı.Sağlık görevlileri olay yerine ulaştıktan sonra genç, ciddi ancak stabil durumda bir şekilde helikopterle Gold Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.