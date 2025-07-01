Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ile jeopolitik risklerin azalması altın yatırımcılarını harekete geçirdi. Yeni haftaya hafif alıcılı başlayan altında hareketlilik sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz 2025 altın fiyatları...