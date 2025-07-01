Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ile jeopolitik risklerin azalması altın yatırımcılarını harekete geçirdi. Yeni haftaya hafif alıcılı başlayan altında hareketlilik sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz 2025 altın fiyatları...
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Orta Doğu'da gerginlik ortamının durulması ve ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda ticaret anlaşmaları yapacağına yönelik beklentilerle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor. Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe hareketli başladı.
Serbest piyasada gram altın 4.252,07 TL'den, çeyrek altın ise 6.971,00TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 1 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
1 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.251,61
Satış 4.252,07
11 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.853,00
Satış 6.971,00
1 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.706,00
Satış 13.941,00
1 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.333,00
Satış 27.760,00
1 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.321,29 dolar
Satış 3.321,43 dolar
Serbest piyasada gram altın 4.252,07 TL'den, çeyrek altın ise 6.971,00TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 1 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
1 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.251,61
Satış 4.252,07
11 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.853,00
Satış 6.971,00
1 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 13.706,00
Satış 13.941,00
1 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 27.333,00
Satış 27.760,00
1 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.321,29 dolar
Satış 3.321,43 dolar