MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Elektrik akımına kapılan ve tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, Zeyrek'in son durumuyla ilgili de bilgi aldı.