Bayram öncesi hüzünlü ziyaret...

Şehit aileleri ellerinde çiçeklerle, kabirlerin çevresini temizleyip su döktü. Dualar yükseldi, gözyaşları kabir taşlarına düştü. 2005 yılında Düzce'de şehit olan Selim Yanardağ'ın babası Hacı Yanardağ, her bayramın hüzünle geçtiğini belirterek, “Oğlum henüz 20 yaşındaydı. Herkesin bayramını kutluyorum ama içimiz hep buruk. Bütün şehit ailelerine sabır diliyorum. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin” dedi.Anne Zeliha Yanardağ ise her yeni şehit haberinde acısının tazelendiğini söyleyerek, “Allah hiçbir anaya bu acıyı yaşatmasın. Gözyaşları dinsin, yeni şehitler olmasın” diye konuştu.'BAYRAM GELİYOR MU BİLMİYORUZ'Şırnak'ta 2016 yılında PKK'ya karşı yürütülen operasyonda yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin anneannesi Sultan Ayaz da torununun mezarını ziyaret etti. Ayaz, 'Torunumun geride iki çocuğu kaldı. Biri daha doğmadan şehit olmuştu. Aradan on yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Bayram geliyor mu, bilmiyoruz bile... Allah beterinden korusun. Herkese iyi bayramlar' dedi.ANKARA'DA DA ŞEHİTLİKLER DOLDUBaşkentteki Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka'daki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen ziyaretçiler, kabir başlarında dualar okudu, mezarlara su döküp çiçek bıraktı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen programda, çocuklara hediyeler verilirken, kabirlere karanfiller bırakıldı. Vakıf Başkanı ve gazi Lokman Aylar, “Şehit aileleri için bayram, ne yazık ki buruk geçiyor. Biz bu acıyı en yakından hissedenleriz. Terörsüz bir Türkiye en büyük temennimiz. Bu yolda devletimize güveniyoruz” dedi. Aylar, toplumda şehit ailelerinin yüreklerini incitecek bir sürecin yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Genel af gibi talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamalıyız. Vatanın birliği ve bekası, hepimiz için her şeyden kıymetlidir” diye konuştu.'SANKİ ONU GÖRÜYORMUŞUM GİBİ'Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale'nin annesi Perihan Kale ise 19 yıl önce şehit olan oğlunun kabrine yaptığı ziyareti şu sözlerle anlattı: Mezarına her gelişimde sanki oğlumu yeniden görmüş gibi oluyorum. Babasız büyüyen çocuğu şimdi üniversitede. Ne zaman fırsat bulsak mezarını ziyarete geliyoruz. 2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın mayına basması sonucu şehit olan Piyade Çavuş Ender Alper'in silah arkadaşı, olayda yaralanarak gazi olan Mehmet Eğin de bu anlamlı günde şehitlikteydi. Eğin, “Şehit ailelerinin yanındayız, onları yalnız bırakmıyoruz” dedi.İZMİR'DE GÖZYAŞLARI SEL OLDUİzmir'de Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri mezar başında Kur'an okuyarak gözyaşı dökerken, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve beraberindeki emniyet mensupları da kabirlere karanfiller bıraktı. Emekli polis memuru Osman Demirkollu, 2003 yılında Mardin Dargeçit'te şehit olan oğlu Ozan Demirkollu'yu anlattı: Bana veda ederken ‘Baba, ben şehit olacağım' dedi. Şehit oldu. Yüreği güzel bir evlattı. O günden beri telefon numarasını bile silemedim. Hâlâ bir gün arayacakmış gibi bekliyorum. Vatan için gitti. Hepimizin başı sağ olsun.'EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'Tunceli'de 2006 yılında görevden dönerken yaşanan kazada şehit olan Müslim Sertkayalı'nın ailesi de bayram arifesinde oğullarının kabrindeydi. Anne Gülçimen Sertkayalı, “Oğlumun bir kızı vardı. Onun emaneti bizde. Unutulmadığımızı biliyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diyerek duygularını paylaştı.ADANAAdana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler de Kurban Bayramı arifesinde merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na gitti. Çiçek koydukları mezarların başında dua eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu.MERSİNMersin'de de vatandaşlar, Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, dua okudu. Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve bazı milletvekilleri, şehit yakınları ile vatandaşlarla bayramlaştı.OSMANİYEOsmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan 'Deprem Şehitliği'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan programa, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı. Mezarlara karanfil bırakan katılımcılar, birbirleriyle bayramlaştı.KOCAELİKocaeli İl Protokolü, Kurban Bayramı arefesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti. İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.