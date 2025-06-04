Meltem Bozbeyoğlu Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

Türk televizyon haberciliğinin çalışkan ve başarılı isimlerinden biri olan Meltem Bozbeyoğlu, hem ekran önü hem de ekran arkasındaki güçlü mesleki birikimiyle dikkat çekiyor. Muhabirlikten spikerliğe, özel habercilikten canlı yayınlara kadar geniş bir alanda aktif rol üstlenen Bozbeyoğlu, şu anda CNN TÜRK ekranlarında hem özel haber muhabiri hem de haber spikeri olarak görev yapmaktadır. İşte başarılı televizyoncunun meslek yolculuğu ve hayatına dair merak edilen tüm detaylar…

Meltem Bozbeyoğlu, 5 Aralık 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. İstanbul'da doğup büyüyen Bozbeyoğlu, küçük yaşlardan itibaren medya dünyasına ilgi duymuş ve bu tutkuyu mesleğe dönüştürmüştür.İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü dereceyle tamamlayan Meltem Bozbeyoğlu, yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile devam etti. Üniversite yıllarında medya sektörüne adım atan Bozbeyoğlu, okul stajlarını basın kuruluşlarında yaparak sahaya erken yaşta ısındı.Meslek hayatına 2012 yılında Anadolu Ajansı Spor Servisi'nde muhabir olarak başlayan Bozbeyoğlu, iki yıl boyunca spor muhabirliği yaptı. Futbol başta olmak üzere spor dünyasındaki gelişmeleri takip etti.2014 yılında TRT'de yayınlanan “Spor Kritik” programında çalıştı. Yayıncılığın mutfağı olarak bilinen rejide görev alarak yapım sürecini yakından deneyimledi. Aynı yıl, diksiyon, spikerlik, sunuculuk, hızlı ve etkili konuşma eğitimlerini tamamlayarak televizyonculukta ekran önü için de donanım kazandı.Bozbeyoğlu, mesleğine 2014-2016 yılları arasında İstanbul FM'de devam etti. Burada saat başı canlı yayınlarla haber bültenlerini sundu. Radyo deneyimi, ona ses kullanımı, nefes ve artikülasyon alanlarında önemli katkı sağladı.Radyodaki başarılı performansının ardından televizyon haberciliğine yönelen Bozbeyoğlu, Kanal 7 Haber Merkezi'ne transfer oldu. Burada tam 4 yıl boyunca görev yaptı. Doğal afetlerden savaş bölgelerine, siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda sahada görev aldı ve etkileyici muhabirlik örnekleri sundu.2019 yılında Show Haber bünyesine katılan Meltem Bozbeyoğlu, özel haberleriyle öne çıktı. Üç yıl boyunca sahadan ekranlara taşıdığı güçlü içeriklerle adından söz ettirdi.Bu süreçte yalnızca muhabirlik değil, Hafta Sonu Ana Haber Spikerliği görevini de üstlenerek ekran önü performansını da izleyiciyle buluşturdu.2021 yılında CNN TÜRK ailesine katılan Meltem Bozbeyoğlu, burada da hem özel haber muhabiri hem de haber bülteni sunucusu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle sosyal konular, insani hikâyeler ve gündeme dair detaylı saha analizleriyle dikkat çekmektedir. Bozbeyoğlu'nun sade, anlaşılır ve etkileyici sunum dili, izleyici tarafından ilgiyle takip edilmektedir.Meltem Bozbeyoğlu'nun evlilik durumuyla ilgili herhangi bir kamuya açık bilgi bulunmamaktadır. Basından uzak bir özel hayat sürdüren Bozbeyoğlu, kamuoyuna yalnızca mesleki yönüyle yansımayı tercih etmektedir. Kariyer odaklı ilerleyişiyle tanınan Bozbeyoğlu, yoğun haber temposunu başarıyla sürdürmektedir.