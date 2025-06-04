Hazal Palavar Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

9 Eylül 1995 yılında Ordu'da doğan Hazal Palavar, medya sektöründe grafik, içerik editörlüğü ve sosyal medya uzmanlığı gibi birçok alanda önemli görevler üstlenmiş başarılı bir medya profesyonelidir. Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden önlisans derecesiyle mezun olan Palavar, basın ve yayıncılık alanındaki kariyerine 2018 yılında adım atmıştır.İlk olarak HÜRHABER'de editör olarak çalışmaya başlayan Hazal Palavar, ardından Turkuvaz Medya Grubu'nda sosyal medya uzmanı olarak görev almıştır. Bu pozisyonda, dijital platformlara uygun içerikler üretmiş, sosyal medya etkileşimi ve görünürlüğü artırmaya yönelik stratejiler geliştirmiştir.2020-2021 yılları arasında Karadeniz Ekonomi dergisinde haber koordinatörü olarak çalışmış, bölgesel haber akışını yönetmiş ve editoryal planlamada yer almıştır. Daha sonra Altaş TV'de yaklaşık 2 yıl sosyal medya uzmanı olarak görev yapan Palavar, dijital medya ile geleneksel yayıncılığı bir araya getiren projelerde etkili rol almıştır.2023 yılında Türkiye Gazetesi'ne geçerek burada grafik içerik editörü olarak çalışmış ve görsel tasarım alanındaki yetkinliğini içerikle harmanlamıştır. Günümüzde ise Ensonhaber Medya Hizmetleri A.Ş. bünyesinde grafik ve içerik editörü olarak mesleğini sürdürmektedir.Hazal Palavar evli değildir. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Palavar, sosyal medyada da kişisel paylaşımlar yapmaktan kaçınmaktadır. Genellikle mesleki içeriklere ve sektörel gelişmelere yer verdiği sosyal medya hesaplarıyla tanınır.Kısaca Hazal Palavar:Doğum Yılı: 1995Memleket: OrduEğitim: Karabük Üniversitesi – Radyo ve Televizyon (Önlisans)Görev: Ensonhaber Medya Hizmetleri A.Ş. – Grafik & İçerik EditörüYaşadığı Yer: İstanbulMedeni Durumu: Bekar