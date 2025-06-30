Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında beklenirken diğer illerde mevsim normallerinin üzerine bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık