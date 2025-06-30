Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BALIKESİR °C, 32°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 36°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açık