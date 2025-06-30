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Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Ekleme: 30.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:39 / Editör: Fehmi Öztürk
Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndüBu sabah saat 07.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! 1 saatte küle döndü

AĞIR HASAR ALDI
Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada ağır hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.