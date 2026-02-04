WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

WhatsApp, en son Android beta sürümüyle birlikte genç kullanıcıların güvenliğine yönelik önemli bir adım atıyor. Geliştirilmekte olan yeni bir özellik, WhatsApp gizlilik ayarları üzerinde otomatik güncellemeler yaparak, ülkenin yeni dijital koruma yasalarına uyum sağlamayı hedefliyor. Bu değişiklik, özellikle reşit olmayan kullanıcıların çevrimiçi mahremiyetini artırmaya odaklanıyor.WhatsApp'ın bu proaktif adımı, yürürlüğe girmesi beklenen yeni çocuk ve ergenleri koruma yasalarına bir hazırlık niteliği taşıyor. Teknoloji şirketlerinin, genç kullanıcılar için daha sıkı kontroller ve koruma mekanizmaları sunmasını gerektiren bu yasal düzenlemeler, dijital platformlarda daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Bu nedenle WhatsApp, yasa yürürlüğe girdiğinde uyumluluğu sağlamak için altyapısını şimdiden hazırlıyor.Uygulamanın 2.26.5.1 kodlu en son Android beta sürümünde keşfedilen bu özellik, belirli gizlilik ayarlarının otomatik olarak daha korunaklı bir seviyeye çekilmesini sağlayacak. Bu sayede, genç kullanıcıların kişisel bilgilerinin istenmeyen kişiler tarafından görülmesi engellenecek.Yapılacak güncelleme ile birlikte, genç kullanıcıların gizlilik ayarlarında üç temel başlıkta değişiklik yapılacak. Eğer bu ayarlar “Herkes” olarak seçilmişse, WhatsApp tarafından otomatik olarak “Kişilerim” olarak değiştirilecek. Bu değişiklikten etkilenecek kullanıcılar, uygulama içinde bir bildirimle bilgilendirilecekİşte güncellenecek olan ayarlar:Son Görülme: Kullanıcının uygulamaya en son ne zaman girdiğini gösteren bu bilgi, artık sadece kişinin rehberinde ekli olanlar tarafından görülebilecek. Bu, tanınmayan hesapların genç kullanıcıların çevrimiçi aktivitelerini takip etmesini önleyecektir.Hakkımda: Profil altındaki kişisel durum veya bilgi notu, artık sadece kişinin kendi rehberiyle paylaşılacak. Genç kullanıcıların farkında olmadan kişisel bilgilerini (konum, müsaitlik durumu vb.) herkesle paylaşmasının önüne geçilecek.Profil Linkleri: Kullanıcıların profillerine ekleyebildiği Facebook ve Instagram gibi sosyal medya bağlantıları da koruma altına alınıyor. Bu ayarın “Kişilerim” olarak değiştirilmesi, bilinmeyen kişilerin gençlerin sosyal medya hesaplarına kolayca ulaşmasını engelleyecek önemli bir adımdır.Bu gizlilik güncellemesi, WhatsApp'ın genç kullanıcıların güvenliğine yönelik attığı adımlardan sadece biri. Şirket, daha önce de ebeveynlerin çocukları için sınırlı işlevselliğe sahip ikincil bir hesap oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu ikincil hesaplar, reşit olmayanların sadece rehberlerindeki kişilerle mesajlaşmasını ve arama yapmasını sağlayarak ek bir koruma katmanı sunmayı hedefliyor.Bununla birlikte, gizlilik ayarlarını otomatik olarak güncelleyecek olan bu özellik şu anda geliştirme aşamasındadır ve henüz beta test kullanıcıları için bile aktif değildir. WhatsApp, özelliği tüm kullanıcılara sunmadan önce hatasız bir deneyim sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde, WhatsApp'ın bu üç kritik gizlilik ayarını etkilenen kullanıcılar için güncellemeye hazır olması bekleniyor.