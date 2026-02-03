Rusya'dan Uyarı! Riskli Dönem...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Şubat'ta süresi dolacak olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (New START) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayan Peskov, “Zaman daralıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde dünya, muhtemelen daha önce olduğundan çok daha tehlikeli bir konumda olacak.” ifadelerini kullandı.Peskov, anlaşmanın sona ermesi halinde tarihte ilk kez ABD ve Rusya'nın, nükleer kapasitelerini sınırlayan ve karşılıklı denetim mekanizması içeren temel bir belge olmaksızın kalacağına dikkat çekti. Bu durumun son derece kaygı verici olduğunu belirten Peskov, gelişmenin stratejik istikrarı zedeleyeceğini dile getirdi.New START'ın yürürlükten kalkmasının yalnızca iki ülkeyi değil, küresel güvenlik mimarisini de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Peskov, Washington yönetiminin Moskova'nın önerilerine henüz resmi bir yanıt vermediğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin karşılık vermesi halinde Moskova'nın anlaşmadaki sayısal sınırlamalara bir yıl daha uymaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Putin'in bu yaklaşımını “iyi bir fikir” olarak değerlendirmişti.