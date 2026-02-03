Değişen Dengeler İsrail’i Panikletti! Türkiye Ortadoğu’da Gücünü Pekiştiriyor

İsrail merkezli Haaretz'e göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya yönelik politikaları, Washington'un İsrail'i merkeze alan geleneksel ittifak anlayışından uzaklaştığını gösteriyor. Haberde, Trump yönetiminin, Türkiye'nin öncülük edeceği Türk-Suudi-Pakistan eksenini desteklemesinin, İsrail açısından hem güvenlik hem de ekonomi boyutunda varoluşsal riskler barındırdığına vurgu yapıldı.Haaretz'e göre, Trump yönetimi geçmişte İbrahim Anlaşmaları gibi girişimlerle İsrail'i bölgesel ittifakların merkezine yerleştirirken, bugün İsrail'i dışlayan ve Türk-Sünni ağırlıklı yeni bir güç dengesini teşvik ediyor. Bu yaklaşımın, İsrail'in Orta Doğu'daki stratejik konumunu zayıflattığına vurgu yapıldı.Analizde, ABD'nin bölgedeki askerî angajmanını azaltması ortaya çıkan boşluğun Türkiye tarafından doldurulmasına yol açtığı ifade edilerek, NATO üyesi ve ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin Washington tarafından bölgesel istikrarın ana taşıyıcısı olarak öne çıkarıldığı ifade edildi.İsrail merkezli gazeteye göre Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan savunma anlaşmasına dahil olması durumunda Pakistan'ın nükleer kapasitesi, Suudi Arabistan'ın mali gücü ve Türkiye'nin savunma sanayii altyapısının birleşiminin İsrail karşısında güçlü bir 'mega ekseni' oluşturabileceği belirtildi.Haaretz'e göre, Trump yönetiminin Türk altyapısına verdiği destek, İsrail'in son yıllarda yatırım yaptığı Doğu Akdeniz merkezli enerji projelerini tehdit ediyor. Suriye üzerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya uzanacak yeni bir enerji hattı, İsrail güzergâhına kıyasla daha kısa ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.Haberde bu senaryonun İsrail'i baypas eden yeni ticaret ve enerji rotalarının, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) geleceğini tehlikeye attığına vurgu yapıldı. Ayrıca bu durumun İbrahim Anlaşmaları ile hedeflenen jeoekonomik kazanımların aşınmasına yol açabileceği ifade edildi.Haaretz, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, mevcut 10 yıllık askerî yardım paketinin sona ermesinin ardından yeni bir anlaşma yapılmayabileceği sözüne yer vererek, Gazze savaşı sonrası artan bütçe açığı dikkate alındığında, ABD yardımı olmadan İsrail ordusunun yeniden yapılandırılmasının son derece zor olacağı ifade edildi.Analize göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemi, Trump yönetiminin Türkiye'yi ekonomik ve siyasi olarak güçlendirmesiyle birlikte daha da etkili hale geliyor. Bu durum, İsrail'in bölgesel manevra alanını daraltıyor.Haaretz'in değerlendirmesine göre, Trump'ın Orta Doğu'dan çekilme isteği ile Türkiye'nin bölgesel hegemonya hedeflerinin kesişmesi, İsrail açısından yeni ve zorlu bir stratejik gerçeklik yaratıyor.İsrail, ABD ve Suudi Arabistan gibi geleneksel ortaklarının desteğini kaybederken, Türk ekseninin yükselişiyle giderek daha fazla yalnızlaşıyor.