8 İlde Dev Borsa Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı şikâyet üzerine başlatılan inceleme ve analizlerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı belirlendi.Yapılan tespitlerde, eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde düzenlenen 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturduğu kaydedildi.Örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin inceleme ve araştırmaların sürdüğü öğrenildi.