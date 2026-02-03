Suriye İç Güvenlik Güçleri Kamışlı'ya Giriyor!

Suriye'de hareketli günler yaşanıyor.Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde, ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanırken terör örgütünün anlaşmaya uymaması sonrası askeri müdahale kararı alan Şam yönetimi, büyük çaplı bir operasyon başlattı.Örgütün Halep'teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, ilk olarak terör örgütünü Halep'in 3 mahallesinden çıkarırken ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.Mutabakatın, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngördüğü belirtildi.Suriye İç Güvenlik Güçleri, anlaşma kapsamında terör örgütünün kontrolünde bulunan Ayn El-Arap ve Haseke'ye girdi.Kent merkezlerine giren güçler şehirlerde kontrolü tam anlamıyla sağladı.Öte yandan Suriye İç Güvenlik Güçleri'ne ait konvoyun, Kamışlı şehrine girmeye hazırlanığı belirtildi.Zırhlı araçlardan ve özel eğitimli askerlerden oluşan konvoy bölge kaynakları tarafından görüntülendi.Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi beklenen bu sahaların ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.Haseke'de 2 Şubat'ta, Kamışlı'da 3 Şubat'ta sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Kararın, 'bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlar hakkında işlem yapılacağı' öne sürülmüştü.Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtardığı belde ve kentlerde Suriyeliler sokaklara inerek, üç yıldızlı Suriye bayrakları ve milli şarkılarla kutlamalar yapmıştı.