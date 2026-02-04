GTA 6 İçin Sevindiren Gelişme!

Oyun dünyasının en çok merak edilen yapımı hakkında beklenen resmi açıklama sonunda geldi. Pek çok analist ve oyuncu Grand Theft Auto 6'nın ertelenebileceğini düşünüyordu ancak Take-Two Interactive tarafından yayınlanan son finansal rapor bu endişeleri tamamen giderdi. Şirket, oyunun 19 Kasım tarihinde konsollar için piyasaya sürüleceğini bir kez daha teyit ederek takvimde bir sapma olmadığını doğruladı.Yapılan açıklamada sadece çıkış tarihi değil, oyunun tanıtım süreciyle ilgili de oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Rockstar Games, oyunun kapsamlı lansman pazarlamasına bu yaz aylarında başlamayı planlıyor. Oyunun 2022 yılında resmen duyurulmasından bu yana, hayranlar sadece iki tanıtım videosu ve sınırlı bilgilerle yetinmek zorunda kalmıştı. Artık detaylı içeriklerin yolda olduğu kesinleşti.Şirket yetkilileri, mali yıl performanslarından ve oyunun gelişim sürecinden oldukça memnun görünüyor. Take-Two, 19 Kasım'daki Grand Theft Auto 6 çıkışıyla birlikte eğlence sektöründe çığır açacaklarını belirtiyor. Endüstri standartlarına göre şirketler, ürünün hazır olduğundan emin olmadan genellikle büyük reklam kampanyalarına başlama taahhüdü vermezler. Bu hamle, Cyberpunk 2077 benzeri bir hatayı tekrarlamak istemeyen yapımcıların oyuna olan güvenini gösteriyor.Take-Two CEO'su Strauss Zelnick de konuya dair iddialı açıklamalarda bulundu. Zelnick, şirketin finansal beklentilerini yükselttiklerini ve GTA 6'nın merakla beklenen lansmanı sayesinde rekor seviyede gelir hedeflediklerini ifade etti. Bu lansmanın şirketi daha kârlı bir yola sokacağı ve finansal dengeleri güçlendireceği öngörülüyor.Hissedarlar ve konsol sahipleri için her şey yolunda görünse de PC oyuncuları için bekleyiş sürecek gibi duruyor. Raporda Grand Theft Auto 6'nın PC sürümü hakkında ne yazık ki herhangi bir duyuru yapılmadı. Oyunun çıkış tarihinde sadece konsollarda olacağı, PC sürümünün ise daha sonra geleceği ihtimali güçleniyor.