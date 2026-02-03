Sigara Yasağı Düzenlemesi Geliyor!

Sigara ile mücadele sürüyor.Bu kapsamda da Meclis'in gündemine yeni bir konu daha gelecek.Dumansız hava sahasının genişletilmesi kapsamında da gündeme gelen yeni sigara yasaklarının detayları belli oldu.Hazırlıkları süren düzenleme ile sigara yasağının uygulama alanının genişletilmesi ve özellikle çocukların yoğun bulunduğu alanların tamamen dumansız hale getirilmesi hedefleniyor.- Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar gri alanda kalan bazı mekanlar net şekilde kapalı alan kapsamına alınacak.- Üstü açılıp kapanabilen tenteli alanlar ile kış bahçeleri artık sigara içilebilen alanlar arasında yer almayacak.- Bu alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına tamamen yasak getirilmesi öngörülüyor.- Kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek.Böylece pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Düzenleme kapsamında çocuk parklarının tamamı “kırmızı hat” ilan edilerek sigara kullanımına kapatılacak.Ayrıca pilot uygulama olarak belirlenen bazı sahil ve plajlarda “mavi bölgeler” oluşturularak bu alanlarda da sigara içilmesi yasaklanacak.19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye, dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.