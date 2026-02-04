Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltında! Uyuşturucu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması yeni gözaltılarla sürüyor.Bu kapsamda da sabah saatlerinde bir gözaltı daha yapıldı.Burak Doğan'ın haberine göre; Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.Ali Kaya'nın sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, operasyonlar devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar birçok tanınmış isim gözaltına alındı.Bazı isimler bu kapsamda tutuklanırken, bazı isimler ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest kaldı.