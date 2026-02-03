Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Çıkarması! Önce Riyad Ardından Kahire...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'a yarın ise Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan'la ikili ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu turu kapsamında bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.Erdoğan burada, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek.Mısır ziyareti kapsamında ikili ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmesi planlanıyor.