İBB Makam Aracı 'Kadınlarla' Seyahatte Kullanıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sürüyor.İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni detaylar ise şaşırtan cinsten.Burak Doğan'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun makam aracının, belirli bir dönemde Murat Gülibrahimoğlu'nun kullanımına tahsis edildiği ve aracın 'kadınlarla' gerçekleştirilen seyahatlerde kullanıldığı tespit edildi.34 ATA 061 plakalı araç için 10 Eylül 2019-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ekrem İmamoğlu adına “özel koruma kararı” bulunduğu, 3 Eylül 2021-13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise Murat Gülibrahimoğlu adına “yakın koruma kararı” verildiği belirlendi.Aynı plakaya ilişkin kayıtlarda, aracın farklı tarihlerde hem İmamoğlu hem de Gülibrahimoğlu adına şerh edildiği görülüyor.Murat Gülibrahimoğlu adına çok sayıda araç için “71/1-g geçiş üstünlüğüne sahip, yönetmelikte belirtilen araçlar” kapsamında yakın koruma kararı bulunduğu, bu araçlar arasında 34 ATA 061 plakalı makam aracının da yer aldığı tespit edildi.Araç sahibinin ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu bilgisi yer aldı.İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında belgeler ve tanık ifadeleri, İstanbul'dan Londra'ya uzanan kaçış hattında kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi.Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, 2022-2025 arasında en az 10 kez özel jetle İstanbul'dan yurt dışına çıkış yaptığı, bu seyahatlerin büyük çoğunluğu geri dönüş kaydı olmadan, kısa süreli ve kapalı uçuşlar şeklinde gerçekleştirdiği belirlenmişti.İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kapsamlı ifade, uçuş trafiğini anlamlandırmıştı.Yıldız, 'Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait.' ifadelerini kullanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturması, İBB'ye uzandı.Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in, İmamoğlu'nun A takımıyla iki kez aynı jette seyahat ettiği tespit edildi.Soruşturma kapsamında elde edilen uçuş bilgilerine göre, Rabia Karaca'nın olduğu ilk seyahat, 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.Seyahatte Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal vardı. Rabia Karaca, 28 Eylül 2023 tarihinde de jetteydi.Yolsuzluk soruşturmasında jetlerle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, 'Hayatımda hiçbir siyasetçi tanımadım, bahsi geçen siyasetçiyle hiçbir ilişkim ve ilişiğim yok. Ben onu hayatımda yüz yüze bile görmedim.' demişti.Ancak 28 Aralık'ta gözaltına alınan Karaca, jette yolculuk yaptığının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bilgiler verdi.Karaca; ayrıca Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Hakan Karanis, Hüseyin Köksal'ın aralarında bulunduğu isimlerle İBB soruşturmasında adı geçen bir iş adamına ait villadaki partilere katıldığını söyledi.Karaca, bunun yanı sıra aynı ekiple birlikte yatta da düzenlenen partileri katıldığını belirterek isimleri ifşa etti.