Sürücüsüz Taksiler Tüm Dünyaya Açılıyor !

Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren otonom araç şirketi Waymo, sürücüsüz taksi filosunu uluslararası alanda genişletmek amacıyla devasa bir yatırım turunu tamamladı. Şirket, bu yıl içinde filosunu Londra ve Tokyo dahil olmak üzere bir düzineden fazla yeni şehre taşımayı planlarken toplamda 16 milyar dolarlık bir fon topladı. Bu hamle, şirketin küresel pazarda daha agresif bir büyüme stratejisi izleyeceğinin en net göstergesi oldu.Pazartesi günü yayınlanan blog yazısına göre, bu yatırım turu Dragoneer Investment Group, DST Global ve Sequoia Capital liderliğinde gerçekleşti. Bu yeni fonlama ile birlikte Waymo’nun piyasa değeri 126 milyar dolara ulaştı. Ana şirket Alphabet, çoğunluk yatırımcısı konumunu koruyarak tura destek verirken; Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Silver Lake, Tiger Global ve T. Rowe Price gibi dünyanın önde gelen yatırım şirketleri de sürece dahil oldu.Waymo, elde edilen fonların son bir yılda hızlanan ve yavaşlama belirtisi göstermeyen büyüme sürecini desteklemek için kullanılacağını belirtti. Şirket yakın zamanda San Francisco Uluslararası Havalimanı’na yolculuk imkanı sağlamaya başladı ve hizmet ağını Kuzey Kaliforniya geneline yaydı. Ayrıca Los Angeles, Austin ve Miami gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük metropol bölgelerinde de robotaksi hizmetlerini genişleterek kullanıcı tabanını artırdı.Yıllarca Google’ın sürücüsüz araç projesi olarak ilerleyen girişim, teknolojisini Silikon Vadisi’nde test ettikten sonra ilk büyük coğrafi adımını 2016 yılında Phoenix’te atmıştı. Ağustos 2023’te Kaliforniya’da ücretli yolculuk izni alarak gaza basan Waymo, San Francisco’da sınırlı bir hizmet başlattı. Uber ile yapılan ortaklık sayesinde 2025 yılında Austin ve Atlanta’da faaliyete geçen şirket, yıla Miami genişlemesiyle hızlı bir giriş yaptı.Bu coğrafi genişleme, altı büyük ABD metropolünde her hafta 400.000 yolculuk yapılmasına olanak sağladı. Şirket, sadece 2025 yılında yıllık hacmini üç katına çıkararak 15 milyon yolculuğa ulaştı ve bugüne kadar toplamda 20 milyon yolculuk barajını aştı. Waymo yetkilileri, artık bir kavramı kanıtlamaya çalışmadıklarını, ticari bir gerçekliği ölçeklendirdiklerini belirterek; 2026 yılında Tokyo ve Londra dahil olmak üzere 20’den fazla ek şehirde faaliyete geçmek için zemin hazırladıklarını duyurdu.Ancak bu hızlı büyüme, artan incelemeleri ve eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle okul bölgelerinde bazı tehlikeli davranışlar sergileyen robotaksiler, yetkililerin dikkatini çekti. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Waymo araçlarının okul otobüsleri çevresindeki yasadışı davranışları nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca geçen hafta bir okul yakınında bir çocuğa yaklaşık 10 km/s hızla çarpılması ve çocuğun hafif yaralanması sonucu NHTSA tarafından yeni bir inceleme daha başlatıldı.