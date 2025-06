Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 56 bin 331’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 sivilin cansız bedeninin getirildiği bildirilerek, toplam can kaybının 56 bin 331’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı.Masum sivillerin hedef alındığı saldırılarda can kaybı günden güne artıyor.Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 sivilin cansız bedeninin ve 174 yaralının ulaştığını bildirdi.Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 6 bin 8 şehit Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının da 132 bin 632'ye yükseldiği ifade edildi.