Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha geldi
Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta zam dalgası yaşanmıştı. Baş döndüren zamlardan sonra İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatlarının yüzde 8'den fazla gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim sağlıyor.
Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta zam dalgası yaşanmıştı. Baş döndüren zamlardan sonra İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatlarının yüzde 8'den fazla gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim sağlıyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL indirim gerçekleşti. İndirim pompaya yansıdı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,78 TL
Motorin: 50,07 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 48,68 lira
Motorin: 48,91 lira
LPG: 24.49 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,47 TL
Motorin: 51,98 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 49,8 TL
Motorin: 51,81 TL
LPG: 24,94 TL