  • USD: 39,70 - 39,77
  • EURO: 46,49 - 46,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha geldi

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta zam dalgası yaşanmıştı. Baş döndüren zamlardan sonra İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatlarının yüzde 8'den fazla gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim sağlıyor.

Ekleme: 27.06.2025 - 08:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha geldi
Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta zam dalgası yaşanmıştı. Baş döndüren zamlardan sonra İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatlarının yüzde 8'den fazla gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim sağlıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin grubunda 2,68 TL, motorin grubunda 4,06 TL indirim gerçekleşti. İndirim pompaya yansıdı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,78 TL
Motorin: 50,07 TL
LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 48,68 lira

Motorin: 48,91 lira

LPG: 24.49 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,47 TL
Motorin: 51,98 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 49,8 TL
Motorin: 51,81 TL
LPG: 24,94 TL