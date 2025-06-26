TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti

Buldan, 'Bu ziyaret aslında Sayın Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibarıyla hem bir 'hayırlı olsun' ziyareti, hem de barış süreci ile ilgili gelinen aşamaları istişare etme, tartışma, konuşma ve gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça olumlu ve pozitif bir çerçevede geçen görüşmemiz, yaklaşık 40 dakika sürdü. Sayın Numan Kurtulmuş'un barış sürecine dair göstermiş olduğu ilgi, alaka ve sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kendisine bu sürece göstermiş olduğu katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak, daha detaylı, daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz; çünkü süreç belli bir aşamaya geldi' ifadelerini kullandı.'İSTİŞARELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ''Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Buldan, sürecin parlamento zemininde ilerlemesi gerektiğini belirterek, 'Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yaklaşık 1 ya da 2 hafta içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Özgür Özel'i, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu görüşmelerin sonunda İmralı'da Öcalan'ı ziyaret edeceğiz. Bütün bunlarla birlikte sürecin aşamalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelerimize devam edeceğiz' dedi.Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerine ilişkin soruya, 'Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek ancak şu an elimizde bir takvim yok. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor. Biz kendilerinden haber bekleyeceğiz, onlar bize tarihi bildirecekler' diye konuştu.