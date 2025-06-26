Direksiyon hakimiyetini kaybeden hamile sürücü direğe çarptı: Kendisi ve bebeği hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 38 DL 625 plakalı otomobiliyle seyreden Şadan Arslan bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arslan'ın kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobilden çıkarılan Şadan Arslan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne adayı genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şadan Arslan'ın bebeği de kurtarılamazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.