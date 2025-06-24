Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gerilimle dalgalanan akaryakıt fiyatları pompaya yansıyor. Bugün motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ÖTV indirimi ve Orta Doğu gerilimi akaryakıt fiyatlarını dalgalandırıyor. Bugün itibarıyla motorine 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Peki, 24 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?Benzin litre fiyatı: 51.51 TLMotorin litre fiyatı: 53.09 TLLPG litre fiyatı: 25.09 TLBenzin litre fiyatı: 51.36 TLMotorin litre fiyatı: 52.97 TLLPG litre fiyatı: 24.49 TLBenzin litre fiyatı: 52.18 TLMotorin litre fiyatı: 53.92 TLLPG litre fiyatı: 24.99 TLBenzin litre fiyatı: 52.51 TLMotorin litre fiyatı: 54.27 TLLPG litre fiyatı: 24.94 TL